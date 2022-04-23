Краснодар, , 13:13 — REGNUM В Краснодарском крае в коронавирусные стационары доставили 110 новых пациентов, данные за сутки 23 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 105 новых госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на территории края подтверждено ещё 217 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем накануне.

«Среди зараженных 131 женщина и 86 мужчин. В том числе, четыре ребенка. Возраст пациентов – от 1,5 до 90 лет», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В ковид-стационарах на утро 23 апреля остаются 988 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 43 жителя, на ЭКМО – один. Амбулаторно лечатся 3 652 пациента.

С начала пандемии в регионе подтверждено 257 155 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 244 411 человек, скончались 10 825 пациентов.