Краснодар, 23 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусные стационары доставили 110 новых пациентов, данные за сутки 23 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 105 новых госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на территории края подтверждено ещё 217 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем накануне.

«Среди зараженных 131 женщина и 86 мужчин. В том числе, четыре ребенка. Возраст пациентов – от 1,5 до 90 лет», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В ковид-стационарах на утро 23 апреля остаются 988 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 43 жителя, на ЭКМО – один. Амбулаторно лечатся 3 652 пациента.

С начала пандемии в регионе подтверждено 257 155 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 244 411 человек, скончались 10 825 пациентов.