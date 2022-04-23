Балей, Забайкальский край, 23 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Забайкальские волонтеры обнаружили немощного старика в заброшенном доме: мужчина уже почти месяц находится в беспомощном состоянии. Подробности 23 апреля сообщает телеграм-канал chita_region75.

Теодор Жерико. Нищий старик. 1821

«Тревогу забила его соседка. Она рассказала, что в одном доме лежит с начала апреля мужчина в очень тяжёлом состоянии, никому не нужен. Я работаю в балейском филиале читинского медколледжа, у нас есть волонтёрский отряд. Вчера они поехали туда, но мы масштаб катастрофы не представляли. Дом непригоден для жилья — в полу дыры, окна забиты плёнкой, дверь просто завешена. Из разговора с ним узнали, что его дом сгорел. Его взял на подселение дедушка, который уже скончался. А этот просто там доживает век», — рассказала местная жительница, депутат городского совета Дарья Маркина.

Местные говорят, что врачи отказались госпитализировать мужчину, так как для этого нет оснований.

«Визуально он, скорее всего, после инсульта — одна половина тела недвижима. С кровати он не встаёт вообще, антисанитария полная. Он согласен поехать в дом престарелых. Но там сказали, собирайте пакет документов, а он не сможет этого сделать. Нужно, чтобы его госпитализировали», — сообщила Дарья Маркина.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Барнауле нашли пожилую пару, которая более 20 лет живёт в землянке.

Читайте также: В Барнауле нашли пожилую пару, которая более 20 лет живёт в землянке