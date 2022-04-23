Донецк, , 13:11 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой снаряды калибра 152 мм. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:45 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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