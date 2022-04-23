Донецк, 23 апреля 2022, 13:07 — REGNUM За минувшие сутки военнослужащие сил ДНР уничтожили 56 украинских националистов, один танк, 2 БМП и 2 бронетранспортера. Об этом 23 апреля сообщает Народная милиция ДНР.
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«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских националистов, один танк, 2 БМП и 2 бронетранспортера. Захвачены одна БМП, одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и одно грузовое тс», — отмечается в сообщении.
За 66 дней эскалации в ДНР погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок, ранен 351 человек, включая 29 детей.
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