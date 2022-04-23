Воронеж, 23 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Воронежской области в ковид-стационары доставили 66 пациентов, данные за сутки 23 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 55 новых госпитализированных воронежцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждён 301 новый случай заражения коронавирусом, это на четыре больше, чем накануне. Выздоровели после COVID-19 ещё 302 человека. Зарегистрирована смерть шести пациентов.

В общей сложности за сутки в регионе подтверждено 378 504 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 366 255 человек. Скончались 8 189 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.