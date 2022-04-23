Медынь, Калужская область, 23 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Калужской области летом 2022 года киностудия «Военфильм-Медынь» приступит к съёмкам нового проекта о народном ополчении. Рабочее название будущего фильма «По зову сердца». На площадке в Медыни будут сниматься боевые сцены фильма. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на гендиректора кинокомплеса Игоря Угольникова.

Пресс-служба правительства Калужской области В реставрационном цеху кинокомплекса «Военфильм-Медынь» губернатор Владислав Шапша и генеральный директор Игорь Угольников осмотрели образцы техники и обсудили планы студии.

В марте 2021 года генеральный директор киностудии «ВоенФильм» на совещании президента России Владимира Путина с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры рассказал о намерении снять в Калужской области фильм о народном ополчении 1941 года. Дед Игоря Угольникова в составе I дивизии народного ополчения Ленинского района города Москва строил оборонительные сооружения на Ильинском рубеже, там, где полегли смертью храбрых герои фильма режиссёра Угольникова «Подольские курсанты». Дед Угольникова погиб, защищая Москву недалеко от Ильинских рубежей.

На кинокомплексе «Военфильм-Медынь» проходили съемки художественных фильмов «Подольские курсанты», «Калашников», «Первый Оскар», фильмов-реконструкций для уникальной мультимедийной экспозиции «Подвиг народа» в Музее Победы, мини-фильмов «Московское ополчение». В медынском кинокомплексе регулярно проходят съемки телепрограмм и социальных роликов.