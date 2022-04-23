Вашингтон, , 13:01 — REGNUM В настоящее время представители Вашингтона и Брюсселя рассматривают возможные шаги для того, чтобы снизить доходы России от продажи нефти в Европу. Об этом 22 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказали источники, США и Евросоюз в ходе переговоров ищут возможности «нанести как можно более сильный удар» по доходам России, и в качестве одного из таких вариантов рассматривают полный отказ от российской нефти. При этом американская сторона опасается того, что в этом случае произойдет «рост цен на нефть и увеличение доходов Кремля».

Кроме того, Вашингтон и Брюссель обсуждают возможности установления верхнего предела цены на энергоносители из РФ, а также введения расчетного механизма для удержания российских доходов, которые были получены нашей страной после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на сегодняшний день страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) уже фактически стали ядром многополярного мира.