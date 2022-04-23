Москва, , 13:01 — REGNUM Из нацгвардии Украины дезертировал 861 военный. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны РФ.

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«Информация, имеющаяся в распоряжении Минобороны РФ, свидетельствует о большом количестве дезертировавших военнослужащих НГУ. Только по состоянию на 29 марта 2022 г., более 860 военнослужащих нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули воинские части», — отмечается в сообщении.

Больше всего дезертирств подтверждено в в/ч 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) — 152 человека.