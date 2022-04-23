Красноярск, 23 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Красноярске правоохранители объявили в розыск 11-летнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, утром 22 апреля мальчик ушёл в школу и не вернулся.

Пропавший ребенок

В полицию обратился отец школьника. На поиски пропавшего мобилизованы сотрудники полиции и волонтёры.

Мальчик ростом около 140 см, плотного телосложения, тёмные волосы, карие глаза. Был одет в ветровку серого цвета с черной полосой, чёрные брюки, тёмно-синие кроссовки. При себе имел рюкзак цвета хаки.