Севастополь, , 12:58 — REGNUM В коронавирусные стационары Севастополя за сутки попали 26 человек, это на три пациента больше, чем накануне. Данные за сутки 23 апреля опубликовал городской департамент здравоохранения.

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«Выписаны 39 пациентов. На данный момент в больницах находится 204 пациента, из них 112 – с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

За минувшие сутки в городе подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 65 новых заразившихся. За последние 24 часа зарегистрирована смерть ещё одного пациента с COVID-19, ему было 80 лет.

С начала пандемии в Севастополе официально подтверждено 83 167 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 392 человек, умерли от осложнений на фоне коронавируса 3220 пациентов.