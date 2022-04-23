Севастополь, 23 апреля 2022, 12:58 — REGNUM В коронавирусные стационары Севастополя за сутки попали 26 человек, это на три пациента больше, чем накануне. Данные за сутки 23 апреля опубликовал городской департамент здравоохранения.
За минувшие сутки в городе подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 65 новых заразившихся. За последние 24 часа зарегистрирована смерть ещё одного пациента с COVID-19, ему было 80 лет.
С начала пандемии в Севастополе официально подтверждено 83 167 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 392 человек, умерли от осложнений на фоне коронавируса 3220 пациентов.