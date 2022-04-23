Иркутск, 23 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В ряде территорий Иркутской области посевная кампания стартовала на 5-7 дней раньше обычного. И пока все идет в штатном режиме, сообщает в телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Он также отметил, что регион выполнил поручение президента Владимира Путина, ускорив доведение до сельхозпроизводителей средств господдержки, — на сегодня это 1,7 млрд рублей.

Зерно

«Регион обеспечен семенами, законтрактован почти весь объем потребности в минеральных удобрениях. Техника готова. Перед аграриями региона стоит задача произвести не менее 905 тыс. тонн зерна, 110 тыс. тонн масличных культур, 333 тыс. тонн картофеля и 94 тыс. тонн овощей. И эта задача должна быть выполнена», — считает Игорь Кобзев.

В рамках совещания под руководством полпреда в СФО Анатолия Серышева он выступил с инициативой создать сводный заказ регионов СФО для оперативного взаимодействия. Накануне этот вопрос обсудили с ассоциацией «Сибирское соглашение», которые и выступят координаторами проекта. Анатолий Серышев поддержал проект и предложил регионам подключиться к проекту.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2022 год в Иркутской области предусмотрено четыре миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства, большая часть этих денег пойдет на поддержку аграриев.

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