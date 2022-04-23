Москва, 23 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Накануне Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство христиан и молиться о том, чтобы восторжествовал прочный мир.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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«Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой», — отмечается в патриаршем послании.

По его словам, нельзя «поддаваться искушению врага рода человеческого».

«Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью», — добавляется в послании.

Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля.