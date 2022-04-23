Ак-Довурак, Тыва, 23 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Туве местную жительницу заподозрили в убийстве сожителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 29-летнего мужчины было найдено вечером 21 апреля в одном из квартир города Ак-Довурак.

Ryk Neethling Нож

По данным следствия, в тот день между сожителями на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им два раза потерпевшего, в результате чего тот скончался.

«В настоящее время женщина задержана, в ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в управлении.