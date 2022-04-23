Иваново, 23 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Дополнительные маршруты общественного транспорта будут запущены в Иванове 24 апреля, а также 3 и 9 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Так, в ночь с 23 на 24 апреля после ночного пасхального богослужения автотранспорт будет работать, чтобы развезти прихожан. С 02:30 до 03:00 транспорт будет ходить от Успенского кафедрального собора, от Введенского женского монастыря от храмов Казанской иконы Божией Матери, Преображения Господня, Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Илии пророка, Пресвятой Троицы, Владимирской иконы Божией Матери. При этом, в зависимости от наполняемости автобусов, транспорт будет следовать в отдельные районы города.

24 апреля, а также 3 и 9 мая в Иванове будут работать отдельные посадочные пункты общественного транспорта, откуда жители города смогут доехать на автобусах до кладбищ. В эти дни с 06:00 до 15:00 общественный транспорт будет курсировать: от площади Пушкина (отправление в местечко Балино и обратно); с улицы Карла Маркса (у дома 102 по проспекту Ленина) − отправление в село Богородское Ивановского муниципального района и обратно; с улицы Багаева (у дома 22) − отправление в село Ново-Талицы Ивановского муниципального района.