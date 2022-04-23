Москва, , 12:51 — REGNUM Центробанк (ЦБ) РФ намерен установить для банков обязательный срок денег, возврата украденных мошенниками. Если факт перевода денсредств без согласия клиента установлен, то кредитная организация должна вернуть деньги — в течение 30 дней. Об этом говорится в поправках в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», передает 23 апреля РБК.

Интернет-мошенничество Don Hankins

Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам средства, похищенные злоумышленниками. Обсуждение данных мер с рынком продолжается, поэтому пока нет конкретных сроков. Вместе с участниками рынка и экспертами ЦБ разрабатывает механизм возврата похищенных денег.

Возврат будет, если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода и он был выполнен без согласия клиента.