Тюмень, 23 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Тюмени в прошлом году 112 муниципальных помещений было передано во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. На 10 помещений больше, чем в 2020 году. сообщает пресс-служба городской думы.

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Причём 30 помещений власти Тюмени предоставляют социально ориентированным некоммерческим организациям, и для них есть на сегодня два свободных объекта — на Геологоразведчиков, 55 и Харьковской, 1.

В 2021 году на 11 муниципальных объектах был обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения. Депутат Альбина Селезнёва напомнила, что давно просит привести в порядок входную группу на Медовой, 1 – в здании бывшего Дома культуры, которое находится в безвозмездном пользовании палаты представителей органов ТОС.