Москва, , 12:49 — REGNUM На сегодняшний день страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) уже фактически стали ядром многополярного мира. Об этом 23 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они уже фактически им стали. Важно, что страны БРИКС, а также многие другие государства ориентированы на собственное развитие и конструктивное международное сотрудничество. На уговоры ввести санкции против России или хотя бы подвергнуть нас открытой критике не поддаётся подавляющее большинство мировых игроков», — сказала она в интервью RT в ответ на вопрос о том, могут ли стать страны БРИКС ядром многополярного мира.

Также Захарова отметила, что России будет и дальше продвигать на мировой арене принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и международного сотрудничества на основе баланса интересов, в первую очередь взаимодействуя в рамках БРИКС, ОДКБ и ШОС, а также с другими своими друзьями и партнёрами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что европейские страны не смогут продержаться без российского природного газа и одной недели.