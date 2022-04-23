Белгород, , 12:45 — REGNUM Несколько тысяч куличей для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, выпекли на передвижном военном хлебозаводе в Белгородской области.

«Подходим мы к этому со всей душой. Понимаем, что там, на передовой линии, все ждут праздника», — приводит RT слова начальника хлебозавода.

Куличи освятили на плацу одной из воинских частей, после чего они отправят на передовую. Также для военнослужащих подготовили 19 тыс. яиц — их выкрасили в цвета российского флага, а каждую коробку пометили знаком Z и надписью «Своих не бросаем».