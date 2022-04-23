Москва, 23 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Кинопрокатная компания MDflilm убрала из графика премьер на 2022 год все фильмы зарубежных правообладателей. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

В компании заявили, что иностранные фильмы будут возвращены в график проката, если зарубежные правообладатели анонсируют новые даты. В MDfilm подчеркнули, что компания продолжит прокат российских фильмов.

MDfilm является одним из крупнейших дистрибьюторов на российском рынке. Ранее в графике проката MDfilm на 2022 года значилась экранизация одноимённой видеоигры «Бордерлендс», боевик «Неудержимые 4», комедия «Моя пиратская свадьба» и другие иностранные фильмы.

На фоне антироссийских санкций в марте 2022 года многие иностранные кинокомпании прекратили выпуск фильмов в российский прокат. В частности, с российского рынка ушли Walt Disney, Warner Bros, Lionsgate и Paramount.