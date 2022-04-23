Краснодар, , 12:40 — REGNUM Последствия аварии на Федоровском гидроузле оценят власти Краснодарского края. Вопрос обсуждался на оперативном совещании по устранению последствий аварии, произошедшей 22 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона. Совещание провели статс-секретарь-заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и замминистра сельского хозяйства Андрей Разин с участием представителей региональных властей.

Рисовые поля

Федоровский гидроузел был построен с 1967 году, он обеспечивал оросительные системы районов Кубани, в частности, благодаря ему вода подавалась на рисовые чеки. В 2021 году гидроузел был закрыт на реконструкцию. 22 апреля при проведении ремонтных работ произошло частичное обрушение несущих конструкций.

«Угроза подтопления близлежащих населенных пунктов отсутствует. В настоящее время ситуация на объекте находится на оперативном контроле всех заинтересованных ведомств. Организован круглосуточный штаб по предотвращению последствий аварийной ситуации», — уточнили в пресс-службе администрации.

На совещании обсуждались возможности подачи воды на рисовые чеки в регионе. Представители Минсельхоза и вице-губернатор Краснодарского края отправились на Федоровский гидроузел для личной оценки последствий.