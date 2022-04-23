Омск, 23 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. 57 заразившихся госпитализировали в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 205 715. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 199 975 человека, в том числе 79 за сутки.

Зарегистрировано два новых летальных случая среди ковид-пациентов. Всего к 23 апреля жертвами коронавируса в Омской области стали 4316 человек.