Донецк, , 12:39 — REGNUM ВСУ выпустили по Лозовому 6 мин. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:55 — н.п. Пески — н.п. Лозовое: выпущено 6 мин калибра 82 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов.

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