Донецк, , 12:36 — REGNUM За 66 дней эскалации в ДНР погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок, ранен 351 человек, включая 29 детей. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За 66 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в т.ч. ребенок. Ранения различной степени тяжести получил 351 мирный житель, в т.ч. 29 детей», — отмечается в сообщении.

За этот же период зафиксировано 2169 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 1956, ВСУ выпустили 22 тыс. 477 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК «Точка-У», 6 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган», 4 ракеты РСЗО БМ-30 «Смерч», 2709 ракет РСЗО БМ-21 «Град».

В результате обстрелов повреждено 2 тыс. 580 жилых домостроений, 575 объектов гражданской инфраструктуры.