Москва, 23 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла к храму Гроба Господнего в Иерусалиме (Израиль) в ожидании сошествия Благодатного огня, сообщили в фонде.

Михаил Шигорин Благодатный огонь

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Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии в канун православной Пасхи.

Делегация доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима спецрейсом.

Благодатный огонь прибудет в аэропорт «Внуково-3». В течение пасхальной службы лампады с огнем доставят в 15 храмов Москвы и 5 храмов Подмосковья.

Представители епархий РПЦ также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России.