Хельсинки, , 12:29 — REGNUM Желание Финляндии вступить в НАТО в полном противоречии с её же обязательствами по договору 1947 года, прокомментировал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров:

Гитлер и Маннергейм Kalle Sjöblom

«Почему Финляндия хочет в НАТО? Потому что в Финляндии сохраняется культ Маннергейма.

Не того самого, кто капитулировал перед Сталиным и вступил на его стороне в войну против Гитлера. А именно того Маннергейма, кто был союзником Гитлера и соучастником блокады Ленинграда, и стал автором геноцида русского народа советской Карелии.

Именно Финляндия гитлеровского Маннергейма вступает в НАТО. И сорок лет ее «финляндизации» при СССР (уймите байки: даже на пике своего могущества СССР не включил Финляндию в свой состав) прошли зря.

И постсоветская гбшная и языковая экспансия Финляндии в нашей Карелии продолжается и теперь пришла в свой прямо агрессивный финал. А русские туристы, монархисты, маннергеймовцы обтекают собственной ложью, глупостью и изменой. Как минимум, предательством Ленинграда и русских Карелии».