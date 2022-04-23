Воронеж, 23 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела об убийстве двух детей в Терновском районе Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 23 апреля.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

ГлаваСКР затребовал от руководителя следственного управления СК России по Воронежской области доклад о ходе расследования уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в селе Терновка Воронежской области, в квартире многоквартирного дома, были обнаружены тела двух братьев семи и восьми лет со следами насильственной смерти. В убийстве детей подозревается 28-летняя мать детей и её 32-летний брат.