Кемерово, 23 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Кемерове во Всекузбасском субботнике приняли участие более 33 100 горожан. Об этом сообщила мэрия города.

Телеграм-канал администрации Кемерова Субботник в Кемерове

«Весенняя уборка прошла в каждом районе города, — говорится в телеграм-канале мэрии. — Порядок наводили около зданий, во дворах многоквартирных домов, на улицах частного сектора, в парках, скверах, на аллеях».

По официальным данным, собрано более 30 300 мешков мусора.