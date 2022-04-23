23 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Перед лицом мирового кризиса Байдену нужно сделать так, чтобы другие экономики начали «идти ко дну» быстрее американской, и тогда капиталисты, боясь обесценивания активов, тут же выстроятся в очередь, чтобы воспользоваться американскими финансовыми институтами. Своими капиталами они должны были заткнуть дыру в титанике американской экономики, а дальше Вашингтону остаётся надеяться, что такой заплатки хватит, чтобы пережить шторм.

Никита Третьяков, , 13:07 — REGNUM Низкий рейтинг и старческое «слабоумие» Байдена стали в российской прессе постоянными сюжетами, почти что лейтмотивами освещения международной политики. Одни пытаются представить Запад неуправляемым из-за недееспособности всего одного человека на верхушке, другие злорадствуют, что вот Байден нагадил России, но ему и самому досталось. Заявления о «потере управления» и о «близком импичменте» произносятся журналистами регулярно и громогласно, но до самих США почти не долетают. Миф о слабости нынешней власти в Вашингтоне приятен всем, кто пострадал от политики Штатов, но он не вполне соответствует действительности.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Что касается Украины, то американский народ еще не обладает таким мощным политическим самосознанием, чтобы отказывать своему лидеру в доверии из-за его внешней политики, особенно когда эта внешняя политика не ведет непосредственно к гибели американских граждан. Да, обыватели в США видят, что администрация Байдена пытается отвлечь их далекой Украиной от насущных проблем — инфляции, товарных дефицитов, отраслевой безработицы, — но недолюбливают они пожилого политика не из-за этого.

Они недолюбливают его за кажущееся бездействие во всем, что касается внутренней политики, они ожидали продолжения раздачи «вертолетных денег» ковидного образца, ожидали скорого принятия законов об отмене или сокращении долгов по студенческим кредитам, учреждения системы бесплатных ясель, увеличения количества бюджетных мест в колледжах. Они ожидали, что, подобно Трампу, Байден станет хотя бы для приличия пытаться выполнять свои предвыборные обещания, но ждали не сильно, не всерьез. Американцы живут в США не первый день.

Дональд Трамп и Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Байден победил на выборах 2020 года, что называется, «на зубах» — с предельно малым отрывом, а значит его реальный рейтинг и был предельно мал. Настолько мал, что десятки миллионов американцев до сих пор верят, что он стал президентом только благодаря подтасовке. Однако это недовольство не вылилось и скорее всего не выльется ни в импичмент, ни в какую-то иную крупную неприятность для администрации Байдена. Ведь он и его аппарат на самом деле активно работают, и работают, без всяких шуток, на благо Америки.

За два года борьбы с коронавирусом в США и во всем мире на экстренные меры поддержки было потрачено более десяти триллионов долларов. Причем расходовались эти средства веерно, не точечно. Эта громадная сумма денег, появившихся с точки зрения рыночной закрытой системы как-бы из ниоткуда, нарушила и так хрупкий баланс, столкнула мировую экономическую систему в пропасть неминуемого кризиса гиперинфляции. В этой ситуации американские элитарии должны были придумать некую схему спасения тонущего корабля и они её придумали.

Пока страны Европы, Азии и Африки в основном боролись с наступающим кризисом консервативными мерами — повышением кредитной ставки (чтобы уменьшить денежную массу и противостоять инфляции) и точечным регулированием отраслей экономики, — США провели подготовку к кризису совсем другого толка. Они создали максимально благоприятные условия для любого инвестора или бизнесмена, который, столкнувшись с проблемами в другой части света, захочет вложить деньги в «спокойную гавань» американских ценных бумаг или взять кредит у одного из «непотопляемых» американских банков. Дело оставалось за малым — нужно было сделать так, чтобы другие экономики начали «идти ко дну» быстрее американской, и тогда капиталисты, боясь обесценивания активов, тут же выстроились бы в очередь, чтобы воспользоваться американскими финансовыми институтами. Своими капиталами они должны были заткнуть дыру в титанике американской экономики, а дальше оставалось надеяться, что такой заплатки хватит, чтобы пережить шторм.

Поскольку в капитализме принято считать, что «деньги не пахнут», кризис можно и нужно было найти или создать, и совершенно не важно где, главное чтобы не в США. Первой попыткой стал спешный вывод войск из Афганистана — по задумке вашингтонских стратегов должен был спровоцировать напряжённость во всех граничащих с Афганистаном государствах, привести к эскалации вооруженных конфликтов и общей дестабилизации. Этот план не удался — Китай и Россия нашли способы договориться с новыми афганскими властями, предотвратить наращивание напряжённости.

Второй попыткой создания кризиса стала попытка госпереворота в Казахстане в январе 2022 года — многие эксперты усматривают роль западных спецслужб в подготовке попытки переворота, а в ходе самого противостояния западные политики и СМИ активно осуждали действия президента Токаева по подавлению беспорядков, пытаясь таким образом превратить столкновение элитных группировок в полномасштабную гражданскую войну, которая бы означала «сгон» всех инвесторов из Казахстана и экономическую погибель для всех, кто делает бизнес на транзите через эту страну.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

Третья и самая успешная попытка Вашингтона потопить экономики других стран и за счёт этого пережить кризис самим это, конечно же, Украина. Своим беспрецедентным политическим и медийным наступлением, начиная с ноября 2021 года, американцы разрушили хрупкий статус-кво, существовавший в отношениях России и Украины с 2015 года, и запустили цепочку событий, неминуемо приведшую к вооружённому конфликту. Спецоперация России на Украине сама по себе означала ослабление рыночных экономик этих двух стран, но размер ущерба для европейских экономик, а значит и размер выгоды для американской экономики — куда выше. Помимо прямого разграбления российских валютных резервов Америка также практически вынудила европейские страны ввести так называемые адские санкции против России, многие из которых куда больше вредят самим европейцам. Под предлогом помощи Украине и «наказания» России каждая из европейских стран самостоятельно проковыряла в днище своего экономического корабля огромную дыру, а их пассажиры — инвесторы и бизнесмены — уже гребут в спасательных шлюпках в сторону ещё не встретившегося с айсбергом титаника — США.

Уже сейчас можно видеть, как разворачивающийся по всему миру кризис бьет больнее всего по поставленной в уязвимое положение Европе. США хоть и испытают трудности, пока могут позволить не советовать своим гражданам меньше есть и меньше мыться. Судьба второго срока Байдена, или второго демократов, если с Байденом что-то случится, будет зависеть именно от успеха этого в прямом смысле подлого стратегического экономического плана — оставаться на плаву за счёт гибели других. Если к 2024 году экономики мира будут лежать в руинах, а в Штатах будет идти хоть и плохонькая, но обычная жизнь, американский избиратель это достижение заметит и оценит.

План Байдена (хотя понятно, что разработан он был широким кругом экспертов) зловещ и эффективен. Но у него есть и долговременные последствия, разрушительные для Америки. Проводя в жизнь эту политику, Штаты отказываются от былой модели господства, где они гарантировали младшим европейским «союзникам» процветание за счет эксплуатации «развивающихся» государств. Теперь сама Америка будет вытягивать все соки из вчерашних союзников, а значит они наконец увидят ее настоящее лицо. Эпоха гегемонии США теперь подходит к концу на самом деле.