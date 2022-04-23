Симферополь, 23 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 03:45 1 мая 03:45, сообщила пресс-службе аэропорта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

В пресс-службе уточнили, что по вопросам обмена билетов пассажирам необходимо обращаться в авиакомпании.

В целом решением Росавиации режим временного ограничения полётов действует с 24 февраля для 11 российских аэропортов. Помимо аэропорта «Симферополь», что аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма ищут дополнительные логистические возможности для организации туристического потока на полуостров — в частности, планируется увеличить численность вагонов поездов.