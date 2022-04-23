23 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 13:07 — REGNUM Российские СМИ пестрят заголовками «МИД Японии впервые с 2003 года обозначил Курилы как «незаконно оккупированные» Россией». В откликах востоковедов обсуждается вопрос о будущих действиях нашей реваншистски настроенной соседки, вплоть до допущения открытия на Курилах «второго фронта» и попыток Токио «отбить острова» силой. Однако очередной антироссийский демарш официального Токио ничего серьезно не меняет. Он только лишний раз подтверждает, что японское правительство лишь притворялось «дружественным» России с единственной целью выторговать за инвестиции и экономическое сотрудничество наши Курильские острова.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявленная в «Синей книге по дипломатии» МИД Японии игнорирующая факты истории и международные документы позиция японского правительства с 50-х годов прошлого столетия не менялась. А слова, определяющие эту позицию, в зависимости от обстановки подбирались с более или менее «сильным» и, прямо скажем, оскорбительным для нашей страны-победительницы во Второй мировой войне акцентом. Это была японская хитрость с целью «создать благоприятную атмосферу» для переговоров о «возвращении» Россией якобы «японских исконных территорий» — Курильских островов. Как это было, например, в годы правления в Японии Синдзо Абэ, поклявшегося на могиле отца любой ценой заполучить в состав Страны восходящего солнца «северные территории», как японский МИД с 60-х годов прошлого столетия незаконно именует принадлежащие России острова.

Синдзо Абэ Официальное интернет-представительство президента России

Ничего нового не вносят и комментарии российских востоковедов и других аналитиков, берущихся оценивать политику Токио. Автора же этих строк привлек комментарий пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова, который на сей раз не оставил японцам, по крайней мере на сегодняшний день, надежд на продолжение переговоров о «передаче» Японии наших территорий.

Хотя президент РФ В. Путин высказывал недоумение по поводу подчас самодеятельных, не согласованных с ним высказываний своего пресс-секретаря, хотелось бы верить, что в данном конкретном случае слова Пескова совпадают с мнением руководителя страны.

Было сказано: «Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации». Пресс-секретарь также заявил, что в нынешних условиях весьма трудно говорить о продолжении переговоров по мирному договору с Японией. «Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной (то есть еще недавно ближайшая военная союзница США рассматривалась как дружественная? — А. К.) и присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно», — указал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

Высказывание официального представителя о неотъемлемой принадлежности всех, что надо подчеркнуть, южнокурильских островов, надо полагать, дезавуирует сказанные в 2018 году слова Пескова о том, что Москва и Токио могут пойти на компромисс в том случае, если он не будет противоречить национальным интересам ни одной из сторон. В Японии считается, что имелся в виду так называемый хрущевский компромисс о возможности передачи Японии после заключения мирного договора уже входившей в состав СССР Малой Курильской гряды, а именно, острова Шикотан и островов Плоские, Хабомаи по-японски. Тогда же Песков «успокаивал» народ обещанием, что «автоматической передачи островов не будет». Получалось, что будет, но не «автоматическая»…

По своему опыту знаю, что в японском правительстве всерьез воспринимают только слова самого президента РФ, считая, что заявления интерпретаторов его позиции направлены на внутрироссийскую аудиторию. Соответствующее заявление В. Путина об окончательном снятии с повестки дня дипломатических переговоров с Японией так называемого территориального вопроса лишило бы Токио последних иллюзий. В частности, о том, что внесение по инициативе президента в конституционное положение о недопустимости действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, исключений в виде «делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами» якобы позволяет Японии рассчитывать на их применение при «возвращении северных территорий». Хотя департамент информации и печати МИД РФ в ответе на запрос уже опровергал такое представление, желательно официальное заявление на этот счет.