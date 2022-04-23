Донецк, 23 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Макеевку из «Градов». Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:45 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено 5 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов.