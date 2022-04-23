Салехард, 23 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 23 апреля за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 37 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 65 ямальцев. Заразились коронавирусом 30 человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 23 апреля зарегистрировано 136 428 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 813 человек, 1040 скончались.