Горно-Алтайск, 23 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 73 пациента. Всего к настоящему времени коронавирус победил 31 297 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 068. За сутки выявлено шесть новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 655, в том числе 607 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 600, за весь период – 440 786», — добавили в оперштабе.