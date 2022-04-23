Москва, , 12:08 — REGNUM Госдеп США применит атрибутивный механизм Организации по запрещению химоружия — что позволит сфабриковать доказательства при проведении провокации с химоружием и назначить виновных по своему усмотрению (как было в Сирии). Об этом 23 апреля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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«Применительно к химинцидентам будет задействован атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, позволяющий сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных по своему усмотрению, что неоднократно было реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии», — отметил он.

Госдепартаментом США уже определен порядок расследования и назначены должностные лица, ответственные за проведение, добавил он.