Москва, , 12:07 — REGNUM Разрушение противоспутниковым оружием какой-либо страны космического аппарата другого государства может привести к началу третьей мировой войны, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 23 апреля в интервью телеканалу «Россия-24».

Космические войны Иван Шилов © ИА REGNUM

Интервьюер попросил главу Роскосмоса прокомментировать введение моратория на испытания противоспутникового оружия в США.

Рогозин рассказал, что США уже проводили «натурные» испытания противоспутникового оружия. Для этого они производили удары по собственным космическим аппаратам.

«Разрушение чужого космического аппарата – это третья мировая война. Это casus belli», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Он добавил, что для определения возможной атаки на некоторых спутниковых аппаратах устанавливаются детекторы, которые засекают любое внешнее воздействие.

«Соединённые Штаты просто закончили эту работу. Они закончили испытания, приняли на вооружение эту систему. И после этого изображают из себя «голубя мира», но они первые начали эти испытания. Поэтому надо воспринимать эту акцию исключительно как пропагандистскую», — подытожил Рогозин.

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