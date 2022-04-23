Тюмень, 23 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 235 вылеченных ковидных пациентов, и 46 госпитализированных с COVID-19. Об этом 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 23 апреля коронавирус выявили у 111 тюменцев. Это на 89 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 апреля коронавирус выявили у 189 917 человек, выздоровели 183 892 пациентов, скончались 4289 (на двух человек больше, чем днём ранее).