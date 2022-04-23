По факту обстрела Шахтерска ДНР возбуждено уголовное дело
Москва, 23 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Военные следственные органы СК РФ возбудили в отношении военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Об этом сообщили в СК РФ.
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Установлено, что около 20:00 20 апреля ВСУ вопреки требованиям Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948, Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18.10.1907), а также Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны
В результате указанных противоправных действий осколочные ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей, в том числе малолетний ребенок, который скончался на месте, а также разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.
Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.