Симферополь, , 11:53 — REGNUM Часть территорий Украины «войдет в состав России», считает политолог, председатель Общественной палаты (ОП) Крыма Александр Форманчук.

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«Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она будет другой, ее территориальные границы будут другими. Убежден, что часть территорий войдет в состав РФ», — передает его слова РИА Новости.

К таким территориям он причислил Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

Также политолог счел, что в состав РФ войдут Одесская и Николаевская области, ДНР и ЛНР.