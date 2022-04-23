Глендейл, США, 23 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» уверенно обыграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дубль шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (16-я минута, в большинстве и 23-я), также отличившийся тремя голевыми пасами российский нападающий Кирилл Капризов (27-я, в большинстве), Райан Хартман (31-я), Матс Цуккарелло (33-я, в большинстве) и Николя Делорье.

У «Сиэтла» шайбами отличились Даниэль Спронг (7-я), чешский форвард Янни Гурд (11-я) и Мэтти Бенирс (46-я, в большинстве).

Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 25 апреля встретится на выезде с клубом «Нэшвилл Предаторз», а «Сиэтл» днем ранее также в гостях сыграет с командой «Даллас Старз».