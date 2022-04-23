Москва, 23 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В начале 2022 года киевским режимом было закуплено свыше 50 устройств для распыления различных рецептур, включая химические вещества, с беспилотных летательных аппаратов. Об этом 23 апреля заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

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«По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов», — сказал он.

Помимо того, Кириллов уточнил, что также киевский режим направил запрос компании — производителю дронов «Байрактар» о возможности оснащения их навесным аэрозольным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что киевские боевики 21 апреля сбросили с беспилотников на подразделения Вооруженных сил РФ ёмкость с ампулами.