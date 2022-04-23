Омский район, Омская область, 23 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Омской области правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на торговый павильон. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл в посёлке Новоомский.

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По предварительным данным, неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение магазина и стал требовать у продавщицы деньги. Затем он перепрыгнул через прилавок и вырвал ящик из кассового аппарата.

«Продавец магазина, попыталась отобрать кассовый ящик, но безуспешно. Воспользовавшись моментом, когда мужчина стал вытаскивать деньги из оборудования, она выбежала из помещения», — отметили в ведомстве.

Грабителю удалось сбежать через небольшое окно приёма-выдачи товара с 2,8 тыс. рублей. Вскоре подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый местный житель 1993 года рождения. У него изъяты похищенные деньги. Уголовное дело возбуждено по статье «разбой».