Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года почти вдвое выросло число пострадавших от укусов клещей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом в Ростове-на-Дону зарегистрирован случай заболевания клещевым боррелиозом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Клещ

К медикам за помощью после укусов клещей обратились уже 214 человек, из них 83 ребёнка в возрасте до 14 лет. Для сравнения: в 2021 года за аналогичный период было зарегистрировано 124 случая (в том числе 62 ребёнка).

Наибольшая активность клещей отмечена в Ростове-на-Дону (41), Шахтах (16), Волгодонске и Таганроге (по 11), Сальском районе (13).

В Ростове-на-Дону зарегистрирован первый в 2022 году случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.