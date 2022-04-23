Ханты-Мансийск, 23 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 23 апреля госпитализировали 19 больных с COVID-19, 103 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, на 19 человек меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Нижневартовск — 11.

С начала пандемии в Югре к 23 апреля насчитывается 209 026 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 636 пациентов, 2537 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).