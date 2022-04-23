Москва, , 11:47 — REGNUM Высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химоружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Об этом 23 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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«Только в 2022 г. по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином», — отметил он.

По его словам, данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами — нервно-паралитического действия.