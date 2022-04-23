Донецк, , 11:43 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:30 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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