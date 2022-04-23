Чадан, Тыва, 23 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Туве дали старт сезону конных скачек. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Владислава Ховалыга Участники конных скачек в Туве поддержали участников спецоперации на Украине

Первые в этим году состязания проходят в местечке Бора-Булак вблизи города Чадан. Организаторами традиционного мероприятия стали Улуг-Хемский и Чаа-Хольский районы.

«Для нас, тувинцев, лошадь имеет сакральный смысл. Начали с поддержки наших солдат, участвующих в спецоперации», — отметил глава.