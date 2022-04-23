Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Ростовской области загрузка постепенно сокращающегося коечного фонда для пациентов с COVID-19 сократилась до 59,4%. На лечении в стационарах находятся менее 450 пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего на амбулаторном и стационарном лечении находятся 2 279 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. В госпиталях остаются 428 человек, из них двое – в тяжёлом состоянии.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуацией с 25 февраля продолжается плановое сокращение ковидных госпиталей. Так, число инфекционных стационаров сокращено с 36 до восьми, количество ковидных коек снизилось в семь раз — с 5071 места до 720 мест.