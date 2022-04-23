Москва, , 11:40 — REGNUM Киевские боевики 21 апреля сбросили с беспилотника на подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ ёмкость с ампулами. Об этом 23 апреля заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Химическая атака U.S. Navy

«21 апреля 2022 года на позицию российских войск с БПЛА была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки», — сказал он.

Также Кириллов указал, что в настоящее время лаборатория 27 Научного центра Минобороны России, которая аккредитована Организацией по запрещению химического оружия, ведет химический анализ сброшенных ВСУ на российских военных капсул, после чего результаты анализа будут направлены в ее технический секретариат в установленном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что провокации для обвинения России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины готовят США.