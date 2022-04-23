Москва, 23 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Медики Москвы за прошедшие сутки выявили 602 новых случая COVID-19. 23 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Число госпитализаций за истекшие сутки составило 165, умерли от последствий новой коронавирусной инфекции 15 человек. Выздоровели после COVID-19 695 жителей Москвы.

Днём ранее в столице сообщалось о 170 госпитализациях, 644 новых случаях и 16 смертях. Суточная смертность от COVID-19 в Москве опустилась ниже отметки в 20 случаев в начале апреля 2022 года. Смертность превышала этот порог с осени 2020 года.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в Москве пришёлся на февраль 2022 года, тогда ежедневно выявляли до 26 тысяч новых случаев. К началу марта суточный прирост случаев COVID-19 упал ниже отметки в 2 тысячи. С 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве отменили требования по использованию защитных масок.